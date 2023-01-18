The latest Wyoming High School Basketball Rankings have been released. These rankings are voted on by coaches and media across the state.
4A BOYS:
- CHEYENNE EAST
- CHEYENNE CENTRAL
- RIVERTON
- STAR VALLEY
- THUNDER BASIN
4A GIRLS:
- CODY
- CHEYENNE EAST
- LARAMIE
- CAMPBELL COUNTY
- CENTRAL
3A BOYS:
- DOUGLAS
- WORLAND
- LANDER
- POWELL
- LYMAN
3A GIRLS:
- DOUGLAS
- BUFFALO LADY BISON
- MOUNTAIN VIEW
- NEWCASTLE
- LYMAN
2A BOYS:
- TONGUE RIVER EAGLES
- PINE BLUFFS
- BIG HORN RAMS
- WIND RIVER
- GREYBULL
2A GIRLS:
- WY INDIAN
- ROCKY MOUNTAIN
- TONGUE RIVER LADY EAGLES
- KEMMERER
- LINGLE-FORT LARAMIE
1A BOYS:
- SARATOGA
- BURLINGTON
- SOUTHEAST
- COKEVILLE
- LITTLE SNAKE RIVER
1A GIRLS:
- SOUTHEAST
- BURLINGTON
- UPTON
- COKEVILLE
- RIVERSIDE
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