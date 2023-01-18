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The latest Wyoming High School Basketball Rankings have been released.  These rankings are voted on by coaches and media across the state.

4A BOYS:

  • CHEYENNE EAST
  • CHEYENNE CENTRAL
  • RIVERTON
  • STAR VALLEY
  • THUNDER BASIN

4A GIRLS:

  • CODY
  • CHEYENNE EAST
  • LARAMIE
  • CAMPBELL COUNTY
  • CENTRAL

3A BOYS:

  • DOUGLAS
  • WORLAND
  • LANDER
  • POWELL
  • LYMAN

3A GIRLS:

  • DOUGLAS
  • BUFFALO LADY BISON
  • MOUNTAIN VIEW
  • NEWCASTLE
  • LYMAN

2A BOYS:

  • TONGUE RIVER EAGLES
  • PINE BLUFFS
  • BIG HORN RAMS
  • WIND RIVER
  • GREYBULL

2A GIRLS:

  • WY INDIAN
  • ROCKY MOUNTAIN
  • TONGUE RIVER LADY EAGLES
  • KEMMERER
  • LINGLE-FORT LARAMIE

1A BOYS:

  • SARATOGA
  • BURLINGTON
  • SOUTHEAST
  • COKEVILLE
  • LITTLE SNAKE RIVER

1A GIRLS:

  • SOUTHEAST
  • BURLINGTON
  • UPTON
  • COKEVILLE
  • RIVERSIDE
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