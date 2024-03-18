OUR ANNUAL EASTER EGG HUNT IS SATURDAY, MARCH 30th AT 11:00am AT THE TRAIN PARK IN BUFFALO (off of Klondike). WE WILL HAVE THREE AGE GROUPS, 0 – 3; 4 – 7; and 8 – 10. HUNDREDS OF EGGS FILLED WITH CANDY FOR THE KIDS TO FIND. SOME EGGS CONTAIN SPECIAL TOKENS THAT WIN YOU PRIZES! THE GRAND PRIZE FOR EACH AGE GROUP IS A NEW BICYCLE AND HELMET. THE EASTER BUNNY WILL BE THERE FOR PICTURES WITH THE KIDS.
WE WOULD LIKE TO THANK OUR SPONSORS:
DJ’s GROCERY & VARIETY (Donating Candy)
BUCKINGHAM LUMBER (Donating Eggs)
BUFFALO SENIOR CENTER (Stuffing Eggs with Candy)
SPORTS LURE (Donating Helmets)
BANK OF BUFFALO (Donating Bicycles)
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